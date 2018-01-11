Венгер о системе видеопомощи арбитрам: "Судья принял решение и мы должны его уважать"

Главный тренер "Арсенал" Арсен Венгер подвел итоги матча с "Челси", который проходил в рамках полуфинала Кубка лиги (0:0).

В своем комментарии наставник не стал критиковать использование системы видеопомощи арбитрам (ВАР) по ходу встречи.

"Я доволен духом и решительностью, которые показали игроки. Мы были несколько раз близки к тому, чтобы забить. Использование ВАР? В моменте с Мозесом я не видел пока повторов по телевидению. Судьи приняли решение, которое приняли, поэтому мы должны его уважать. Что касается следующего момента, то мне показалось, что просмотр видео занял слишком много времени", - выразил свою точку зрения наставник.