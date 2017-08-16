Венгер о ситуации с Санчесом: "Арсеналу" нужно сделать выбор между спортивной составляющей и финансовой стороной"

Теги арсенал лондонарсен венгералексис санчес

Венгер о ситуации с Санчесом: "Арсеналу" нужно сделать выбор между спортивной составляющей и финансовой стороной"Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о ситуации, в которой оказался его клуб и ведущий форвард команды Алексис Санчес.

"Конечно, Санчес останется. Ситуация с Диего Костой является немного другой... Мы не добились прогресса  в переговорах с ним. К сожалению, его уход свободным агентом является следствием того, что я говорю. Мы должны сделать выбор между эффективностью на поле и финансовыми интересами. У нас есть время, чтобы найти с ним компромисс - это будет лучший вариант. Но в данном случае я думаю, что в приоритете должна быть спортивная сторона", - цитирует наставника "канониров" Squawka.

Напомним, Венгер рассказал о результатах переговоров с Санчесом. | soccernews.ru

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