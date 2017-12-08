Венгер общался с Черчесовым по поводу Головина

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Венгер общался с Черчесовым по поводу Головина

Известный агент Шандор Варга заявил, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер общался с наставником сборной России Станиславом Черчесовым по поводу полузащитника ЦСКА Александра Головина.

"Арсен интересовался мнением Стаса о Головине. Черчесов дал Саше позитивную характеристику. "Арсенал" больше года следит за Головиным, но нужно понимать, что в этот список входит около сотни футболистов и далеко не каждому в итоге поступит предложение. По Головину конкретики тоже нет" - сказал Варга.

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