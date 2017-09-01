Венгер объяснил, почему сорвался трансфер Лемара из "Монако"

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Венгер объяснил, почему сорвался трансфер Лемара из "Монако"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал сорвавшийся трансфер хавбека "Монако" Тома Лемара.

"Лемар решил остаться в "Монако". Не хотелось бы это подробно обсуждать. Детали переговоров стоит сохранять в тайне. Мы живем в мире прозрачности, но есть некоторые вещи, которые нужно уважать, и это относится к тайне переговоров" - приводит слова Венгера Goal.com.

Напомним, что "канониры" предлагали за 21-летнего футболиста 98 миллионов евро.

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