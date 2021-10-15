Венгер объяснил свою идею проведения Чемпионата Мира каждые два года

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Венгер объяснил свою идею проведения Чемпионата Мира каждые два года Фото: твиттер Football Talk

Руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер прокомментировал свою идею о проведении Чемпионата Мира каждые два года.

"Я верю, что футболисты хотят участвовать в значимых играх. Чего они не хотят, так это играть в малозначимых матчах. Все хотят соревновательности. Если я сейчас предложу вам стать чемпионом мира, даже на 10 минут, вы согласитесь. Необходимо давать больше таких возможностей.

Сейчас, если какая-то сборная недостаточно хороша для мундиаля, ей приходится ждать вечность. Если футболист травмировался, он пропускает чемпионат мира.

Я думаю, это меняет мышление, это необычно. Однако восприятие времени поменялось, и молодое поколение хочет, чтобы его развлекали гораздо больше", - приводит слова Венгера Sky Sports.

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