Венгер объявил о своём решении по будущему Санчеса

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Венгер объявил о своём решении по будущему Санчеса

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер объявил о своём решении по будущему чилийского нападающего Алексиса Санчеса.

"Моё решение неизменно. Санчес останется в команде. Ему стоит уважать моё мнение" - приводит слова Венгера Sky Sports.

Напомним, что контракт Санчеса с "Арсеналом" истекает следующим летом. Таким образом, через год "канониры" могут потерять 28-летнего футболиста бесплатно. 

Не пропустите: Санчес приступил к тренировкам с "Арсеналом". | http://soccernews.ru

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