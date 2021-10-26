Венгер оценил эффект возвращения Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер порассуждал о том, пошло ли на пользу "Манчестер Юнайтед" подписание форварда Криштиану Роналду в конце августа.

"Не могу назвать возвращение Роналду ошибкой. Сначала было много эмоций. И Роналду действительно способен забивать голы, которые нужны команде. Но может ли он делать это, постоянно проводя игры с очень высокой интенсивностью? Сейчас это, конечно, не так.

Когда вы покупаете такого игрока, секрет заключается в балансе команды. Роналду может выигрывать для вас матчи, но, чтобы играть с ним в составе, вам нужно найти баланс вокруг него", - цитирует Венгера Metro.

После возвращения в "МЮ" 36-летний португалец забил 6 голов в 9 матчах.

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