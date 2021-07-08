Венгер оценил эпизод с пенальти в матче Англия - Дания

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Известный французский тренер Арсен Венгер раскритиковал решение арбитра Данни Маккели назначить пенальти в первом овертайме полуфинального матча Евро-2020 между сборными Англии и Дании.

Напомним, что судья указал на "точку" после столкновения Рахима Стерлинга с Йоакимом Меле. Есть мнение, что англичанин "нырял" в том моменте.

Харри Кейн не реализовал 11-метровый, однако успешно сыграл на добивании. Этот гол стал решающим в поединке.

"Это не пенальти. Не понимаю, почему в таких ситуациях рефери не пользуется VAR и не идёт смотреть повтор на мониторе. В моментах вроде этого он должен быть абсолютно уверен", - цитирует Венгера Get French Football News.

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