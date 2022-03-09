Венгер оценил работу Абрамовича в "Челси"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о работе владельца "Челси" Романа Абрамовича.

"У меня всегда был один совет людям, которые интересовались покупкой футбольного клуба. Я говорил, что им стоит в первый год вложить 500 миллионов фунтов, а не 100 миллионов каждый год. Это нужно сделать для того, чтобы купить нужных игроков. У Абрамовича была возможность сделать это, и он сделал хорошо. Поэтому "Челси" находится на топ-уровне. Бывает, что у клуба есть хорошие идеи, но нет денег. Бывает, что есть деньги, но решения принимаются неудачно. В "Челси" все сложилось как нужно. Абрамович привел в клуб компетентных руководителей, которые приняли грамотные решения. Я уважаю работу Романа", - приводит слова Венгера Daily Mail.

Ранее Абрамович объявил о намерении продать "Челси".

Не пропустите: Червиченко сделал предположение, какой клуб РПЛ может купить Абрамович. | http://soccernews.ru