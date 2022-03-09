Венгер оценил работу Абрамовича в "Челси"

Теги челсиарсен венгерроман абрамович

Венгер оценил работу Абрамовича в "Челси"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о работе владельца "Челси" Романа Абрамовича.

"У меня всегда был один совет людям, которые интересовались покупкой футбольного клуба. Я говорил, что им стоит в первый год вложить 500 миллионов фунтов, а не 100 миллионов каждый год. Это нужно сделать для того, чтобы купить нужных игроков. У Абрамовича была возможность сделать это, и он сделал хорошо. Поэтому "Челси" находится на топ-уровне. Бывает, что у клуба есть хорошие идеи, но нет денег. Бывает, что есть деньги, но решения принимаются неудачно. В "Челси" все сложилось как нужно. Абрамович привел в клуб компетентных руководителей, которые приняли грамотные решения. Я уважаю работу Романа", - приводит слова Венгера Daily Mail.

Ранее Абрамович объявил о намерении продать "Челси".

Не пропустите: Червиченко сделал предположение, какой клуб РПЛ может купить Абрамович. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Порту" неожиданно проиграл "Лиону" в Лиге Европы

"Порту" неожиданно проиграл "Лиону" в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов