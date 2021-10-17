Венгер оценил шансы Бензема на "Золотой мяч"

Теги реал мадридкарим бенземаарсен венгер

Венгер оценил шансы Бензема на "Золотой мяч"Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Экс-тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о шансах французского форварда мадридского "Реала" Карима Бензема на получение "Золотого мяча".

"В этом году нет неприкасаемых. С точки зрения индивидуальных выступлений и стабильности Бензема находится на топ уровне.

Есть только один вопрос. Играет ли решающую роль вес трофеев?" – сказал Венгер.

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 29 ноября в театре Шатле в Париже.

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