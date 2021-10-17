Венгер оценил шансы Бензема на "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен
Экс-тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о шансах французского форварда мадридского "Реала" Карима Бензема на получение "Золотого мяча".
"В этом году нет неприкасаемых. С точки зрения индивидуальных выступлений и стабильности Бензема находится на топ уровне.
Есть только один вопрос. Играет ли решающую роль вес трофеев?" – сказал Венгер.
Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 29 ноября в театре Шатле в Париже.
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|Валенсия
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
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|Леванте
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|Осасуна
|20
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|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
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|Эспаньол
|20
|14