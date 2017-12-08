Венгер одержал 700-ю победу во главе "Арсенала"

Теги арсенал лондонарсен венгер

Венгер одержал 700-ю победу во главе "Арсенала"

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" обыграл БАТЭ со счетом 6:0.

Эта победа стала 700-й для наставника лондонского клуба Арсена Венгера с "канонирами".

Не пропустите: "Арсенал" близок к подписанию Горетцки. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Кристал Пэлас 15 10
20 Суонси Сити 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов