Венгер одержал 700-ю победу во главе "Арсенала"

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" обыграл БАТЭ со счетом 6:0.

Эта победа стала 700-й для наставника лондонского клуба Арсена Венгера с "канонирами".

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