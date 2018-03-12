Венгер одержал 700-ю победу во главе "Арсенала"

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Венгер одержал 700-ю победу во главе "Арсенала"

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле обыграл "Уотфорд" (3:0).

Эта победа стала 700-й для Арсена Венгера на посту наставника лондонского клуба.

Для этого Венгер провел с "Арсеналом" 1222 матча.

Не пропустите: "Арсенал" - "Уотфорд" - 3:0 (обзор). | http://soccernews.ru

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