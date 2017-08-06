Венгер одобрил решение FA о наказании симулянтов

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал введение Футбольной ассоциацией Англии (FA) наказания для футболистов за симуляцию.

"Полностью поддерживаю это решение. Хочется как можно сильнее искоренить жульничество в футболе. К тому же нужно уважать фанатов, ведь они платят деньги. Они приходят смотреть футбол, а не "ныряние".

Болельщики тратят большие деньги, поэтому нужно сделать футбол как можно более честным и динамичным" - приводит слова Венгера The Telegraph.

Отметим, что за симуляцию футболисты будут получать двухматчевую дисквалификацию.

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