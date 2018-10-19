Венгер определил команды, которые хочет тренировать

Известный французский тренер Арсен Венгер намерен продолжить карьеру, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, Венгер хочет возглавить мадридский "Реал" или мюнхенскую "Баварию". Также у него есть вариант с работой на посту спортивного директора ПСЖ либо возглавить сборную США или Китая.

Напомним, что минувшим летом 68-летний Венгер покинул "Арсенал", который тренировал на протяжении 23 лет.

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