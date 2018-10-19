Венгер определил команды, которые хочет тренировать

Теги реал мадридкарим бенземабавария мюнхен

Венгер определил команды, которые хочет тренировать

Известный французский тренер Арсен Венгер намерен продолжить карьеру, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, Венгер хочет возглавить мадридский "Реал" или мюнхенскую "Баварию". Также у него есть вариант с работой на посту спортивного директора ПСЖ либо возглавить сборную США или Китая.

Напомним, что минувшим летом 68-летний Венгер покинул "Арсенал", который тренировал на протяжении 23 лет.

Не пропустите: "Тоттенхэм" нацелился на игрока "Барселоны". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 18 45
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 18 39
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 18 36
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 18 31
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 18 30
6 Вольфсбург Вольфсбург 18 28
7 Герта Герта 18 27
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 18 25
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 18 25
10 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 18 24
11 Майнц 05 Майнц 05 18 24
12 Шальке Шальке 18 21
13 Фрайбург Фрайбург 18 21
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 18 21
15 Аугсбург Аугсбург 18 15
16 Штутгарт Штутгарт 18 14
17 Ганновер 96 Ганновер 96 18 11
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов