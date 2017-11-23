Венгер определил своего преемника в "Арсенале"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер назвал имя своего преемника в клубе, информирует Daily Star .

По сведениям издания, 68-летний специалист порекомендовал руководству "канониров" после своего ухода остановить выбор на нынешнем наставнике роттердамского "Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорсте.

Отметим, что контракт Венгера с "Арсеналом" рассчитан до лета 2019-го года.

Напомним, "Ювентус" может подписать защитника "Арсенала". | soccernews.ru