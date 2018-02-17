Венгер определил трансферную цель "Арсенала" на лето

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Венгер определил трансферную цель "Арсенала" на лето

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир может перейти в "Арсенал", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, в трансфере 24-летнего француза лично заинтересован главный тренер "канониров" Арсен Венгер. Сумма возможной сделки оценивается в 51 миллион евро.

В этом сезоне Фекир сыграл за "Лион" 31 матч, забил 21 гол и сделал 6 результативных передач.

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