Венгер определился с приоритетным подписанием на январь

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер определился с приоритетным подписанием для своего клуба в зимнее трансферное окно.

Так, по сведениям издания, в январе наставник "горожан" первым делом хотел бы укрепить состав своей команды центральным защитником. Приоритетными вариантами на эту роль в клубе были определены Давид Луиз ("Челси") и Джеймс Тарковски ("Бернли").

Напомним, "Арсенал" готов продать Санчеса в январе за 40 миллионов евро. | soccernews.ru