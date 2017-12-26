Венгер определился с приоритетным подписанием на январь

Теги арсен венгерарсенал лондонджеймс тарковскибернлидавид луизчелси

Венгер определился с приоритетным подписанием на январьГлавный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер определился с приоритетным подписанием для своего клуба в зимнее трансферное окно.

Так, по сведениям издания, в январе наставник "горожан" первым делом хотел бы укрепить состав своей команды центральным защитником. Приоритетными вариантами на эту роль в клубе были определены Давид Луиз ("Челси") и Джеймс Тарковски ("Бернли").

Напомним, "Арсенал" готов продать Санчеса в январе за 40 миллионов евро. | soccernews.ru

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