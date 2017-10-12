Венгер определился с заменой для Санчеса

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер определился с заменой для ведущего форварда своей команды Алексиса Санчеса, который может покинуть клуб уже ближайшей зимой.

Так, по сведениям Marca, наставник "канониров" следит за выступлениями вингера нидерландского ПСВ Лосано Ирвингом, который в текущем сезоне отметился 6 голами и 4 результативными передачами в 8 матчах за "красно-белых".

Напомним, Дани Алвес попросит Санчеса перейти в ПСЖ. | soccernews.ru