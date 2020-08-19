Венгер опроверг информацию о его готовности возглавить сборную Голландии
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался об информации о том, что он может возглавить сборную Голландии в случае ухода Рональда Кумана.
Ранее сообщалось, что специалист готов сменить Кумана, который планирует стать наставником "Барселоны".
"Я не доступен. Ни с кем не разговаривал на этот счет. Не знаю, откуда это пошло, но точно не от меня!" - цитирует Венгера журналист Марк Манн-Брайанс в твиттере.
Венгер покинул "Арсенал" в 2018 году. Сейчас он занимает пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.
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