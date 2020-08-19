Венгер опроверг информацию о его готовности возглавить сборную Голландии

Теги арсен венгернидерланды

Венгер опроверг информацию о его готовности возглавить сборную Голландии

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался об информации о том, что он может возглавить сборную Голландии в случае ухода Рональда Кумана.

Ранее сообщалось, что специалист готов сменить Кумана, который планирует стать наставником "Барселоны".

"Я не доступен. Ни с кем не разговаривал на этот счет. Не знаю, откуда это пошло, но точно не от меня!" - цитирует Венгера журналист Марк Манн-Брайанс в твиттере.

Венгер покинул "Арсенал" в 2018 году. Сейчас он занимает пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

Не пропустите: Гендиректор "Барселоны" подтвердил переговоры с Куманом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бартомеу рассказал о будущем полузащитника "Барселоны" Коутиньо

Бартомеу рассказал о будущем полузащитника "Барселоны" Коутиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов