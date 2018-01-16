Венгер оскорбил арбитра после матча "Вест Бромвич" - "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер остался недоволен судейством Майкла Дина, который обслуживал матч между "канонирами" и "Вест Бромвичем" (1:1).

"Венгер был очень агрессивен. Он тыкал в мою сторону и несколько раз сказал: "Вы не были справедливы". Я спросил "Так вы хотите сказать, что я мошенник?". Он ответил: "Я не отступлюсь от своих слов, вы не были справедливы". Затем Арсен добавил: "Вы много раз уже так поступали с нами, вы должны быть профессионалом, но вы позорник", - приводит слова Дина ВВС.

Также по словам Дина, Венгера из судейской комнаты вывел сотрудник службы охраны "Вест Бромвича".

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