Венгер отказал клубам АПЛ

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Венгер отказал клубам АПЛ

Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер отказал клубам АПЛ, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, французский специалист отклонил несколько предложений от команд из Премьер-лиги, поскольку больше не хочет работать в Англии.

Напомним, что 68-летний Венгер с 1996 по 2018 год возглавлял "Арсенал". Сейчас наиболее вероятным местом продолжения карьеры Арсена считается ПСЖ, куда его могут пригласить на пост спортивного директора.

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