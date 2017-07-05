Венгер отказался рассматривать предложение "Барселоны" по Бельерину

Теги арсенал лондонбарселонаэктор бельеринарсен венгер

Венгер отказался рассматривать предложение "Барселоны" по БельеринуГлавный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер отказался рассматривать предложение каталонской "Барселоны" по защитнику своей команды Эктору Бельерину.

Как информирует Mirror, наставник "канониров" все еще предпринимает попытки сохранить 22-летнего бека. Однако, несмотря на аргументы Венгера, воспитанник "сине-гранатовых" по-прежнему склоняется к возвращению в свой родной клуб.

Напомним, "Барселона" нацелилась на очередного таланта из Бразилии. | soccernews.ru

комментарии
Сергей

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