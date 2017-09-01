Венгер отказался возглавить "Манчестер Юнайтед" в 2001 году

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Венгер отказался возглавить "Манчестер Юнайтед" в 2001 году

Почётный президент "Манчестер Юнайтед" Мартин Эдвардс в своей автобиографии поведал о том, как в 2001 году "красных дьяволов" мог возглавить Арсен Венгер.

"Нашим первым кандидатом был Арсен Венгер. С момента своего назначения в 1996 году он добился потрясающих результатов. Мы считали Венгера лучшим кандидатом на замену сэру Алексу. Мы сделали запрос, и Арсен проявил некоторый интерес, но в итоге отказал нам. Почему? Думаю он не захотел подставлять тогдашнего исполнительного директора "Арсенала" Дэвида Дина. Они были большими друзьями, и это стало главной причиной его отказа" - написал Эдвардс.

Напомним, что 67-летний Венгер до сих пор тренирует "Арсенал". Недавно французский специалист продлил контракт с "канонирами" ещё на два года.

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