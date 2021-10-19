Венгер открыт для предложений из РПЛ

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Известный футбольный агент Шандор Варга сообщил о готовности экс-тренера "Арсенала" Арсена Венгера поработать в России.

"Венгер всегда готов приехать в Россию. Я недавно с ним встречался, он вспоминал Россию с теплотой в сердце. Точно могу сказать, что Венгер всегда готов приехать", - сказал Варга.

Напомним, что 71-летний Венгер не тренирует с 2018 года, когда он покинул "Арсенал". Француз возглавлял "канониров" на протяжении 22 сезонов.

Сейчас легендарный специалист занимает пост главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

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