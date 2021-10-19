Венгер открыт для предложений из РПЛ

Теги арсен венгер

Венгер открыт для предложений из РПЛ

Фото твиттер Tribune Sports

Известный футбольный агент Шандор Варга сообщил о готовности экс-тренера "Арсенала" Арсена Венгера поработать в России.

"Венгер всегда готов приехать в Россию. Я недавно с ним встречался, он вспоминал Россию с теплотой в сердце. Точно могу сказать, что Венгер всегда готов приехать", - сказал Варга.

Напомним, что 71-летний Венгер не тренирует с 2018 года, когда он покинул "Арсенал". Француз возглавлял "канониров" на протяжении 22 сезонов.

Сейчас легендарный специалист занимает пост главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

Не пропустите: Венгер предложил судейскую реформу в футболе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тарасов приостановил игровую карьеру

Тарасов приостановил игровую карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов