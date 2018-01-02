Венгер отрицает интерес к Давиду Луизу

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Венгер отрицает интерес к Давиду Луизу

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отрицает интерес своего клуба к защитнику "Челси" Давиду Луизу.

"Не хочу называть конкретных имён, но все эти сообщения ошибочные" - цитирует Венгера Goal.com.

Отметим, что в этом сезоне 30-летний Луиз потерял место в стартовом составе "Челси", в его активе 13 матчей и 2 гола. | http://soccernews.ru

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