Венгер отрицает интерес к Давиду Луизу

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отрицает интерес своего клуба к защитнику "Челси" Давиду Луизу.

"Не хочу называть конкретных имён, но все эти сообщения ошибочные" - цитирует Венгера Goal.com.

Отметим, что в этом сезоне 30-летний Луиз потерял место в стартовом составе "Челси", в его активе 13 матчей и 2 гола. | http://soccernews.ru