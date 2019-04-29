Венгер ответил на предложение возглавить "Лион"

"Лион" проявляет интерес к бывшему главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру.

Однако сам 69-летний специалист, по информации Telefoot, не собирается возглавлять "ткачей". Поступившее предложение он отклонил.

Напомним, что "Лион" ищет преемника для Бруно Женезио, который покинет клуб по окончании текущего сезона.

Венгер прошлой весной покинул "Арсенал" и с тех пор остаётся безработным.

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