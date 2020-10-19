Венгер ответил на провокационное заявление Моуринью об автобиографии француза

Теги арсенал лондонтоттенхэмарсен венгержозе моуринью

Венгер ответил на провокационное заявление Моуринью об автобиографии француза

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер отреагировал на слова главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуринью о его автобиографии.

Ранее португалец заявил, что французский коллега не упомянул его в своей книге, потому что не имеет смысла писать специальную главу с рассказом о 12-14 поражениях.

"Слова Моуринью меня не волнуют. Он постоянно провоцирует. С ним я чувствую себя будто в детском саду. Но это часть характера Жозе. И он ошибается, мы его обыгрывали, ещё было много ничьих. А победы - это командное достижение, а не индивидуальное", - приводит слова экс-рулевого "канониров" Goal.com.

Команды Моуринью и Венгера играли друг с другом 19 раз. Статистика противостояния следующая: 10 побед португальца, 7 ничьих и 2 победы француза.

Не пропустите: Венгер рассказал, почему он так и не возглавил "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Малком не сыграет с "Брюгге"

Малком не сыграет с "Брюгге"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов