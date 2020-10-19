Венгер ответил на провокационное заявление Моуринью об автобиографии француза

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер отреагировал на слова главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуринью о его автобиографии.

Ранее португалец заявил, что французский коллега не упомянул его в своей книге, потому что не имеет смысла писать специальную главу с рассказом о 12-14 поражениях.

"Слова Моуринью меня не волнуют. Он постоянно провоцирует. С ним я чувствую себя будто в детском саду. Но это часть характера Жозе. И он ошибается, мы его обыгрывали, ещё было много ничьих. А победы - это командное достижение, а не индивидуальное", - приводит слова экс-рулевого "канониров" Goal.com.

Команды Моуринью и Венгера играли друг с другом 19 раз. Статистика противостояния следующая: 10 побед португальца, 7 ничьих и 2 победы француза.

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