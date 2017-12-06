Венгер ответил на слова Моуринью

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер ответил на слова Жозе Моуринью.

"Я думал, что Ляказетт не сыграет, но он успел восстановиться. И что мне делать? Оставить его дома? Я всегда честен. Я действительно думал, что Ляказетт не сыграет. Это я и сказал. Еще перед самой игрой у нас не было уверенности в том, что он сыграет. Но получилось. Это часть футбола" - приводит слова Венгера Mirror.

Напомним, что ранее Моуринью обвинил Венгера и Гвардиолу в том, что они скрывают информацию о травмированных игроках. | http://soccernews.ru