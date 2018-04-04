Венгер ответил на вопрос о возможном подписании Головина

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Венгер ответил на вопрос о возможном подписании Головина

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о возможном подписании хавбека ЦСКА Александра Головина.

"Слухи отправляют Головина в наш клуб? Если я говорю, что мы уважаем ЦСКА, это значит, что я не хотел бы говорить о качествах конкретных футболистов. На данный момент Головин - не наша цель. Не думаю, что правильно говорить об этом за день до матча" - приводят слова Венгера российские СМИ.

Поединок между "Арсеналом" и ЦСКА состоится 5 апреля.

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