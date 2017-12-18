Венгер: "Озил хочет остаться в "Арсенале"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о будущем полузащитника своей команды Месута Озила.

" Я думаю, он хочет остаться с нами... Безусловно, сейчас он находится в наилучшей форме с тех пор, как он присоединился к нам ", - приводит слова наставника "канониров" Sky Sports.

В нынешнем сезоне Озил забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за "Арсенал".

Напомним, "Арсенал" отказался от приобретения хавбека сборной Франции. | soccernews.ru