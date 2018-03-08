Венгер: "Озил и Мхитарян могут играть вместе"

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Венгер: "Озил и Мхитарян могут играть вместе"Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался касательно перспектив связки Генриха Мхитаряна и Месута Озила.

"Могут ли играть вместе Озил и Мхитарян? Это, конечно, возможно. Это зависит от конкретных действий так называемых "десяток". В футболе очень много историй, когда "десятки" играли вместе. Время показало, что лучшие игроки на такое способны", - сказал он.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы "Арсенал" встретится с "Миланом". Первая игра пройдет сегодня.

Читайте: "Милан" сразится с "Арсеналом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы | http://soccernews.ru

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