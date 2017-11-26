Венгер: "Озил не заключал соглашения с "Барселоной"

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Венгер: "Озил не заключал соглашения с "Барселоной"Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника своей команды Месута Озила в каталонскую "Барселону".

"Подписывал ли Озил соглашение с "Барселоной"? Нет. Что я могу сказать по этому поводу? У всех есть агенты, которые могут вести переговоры с любым клубом. Это не должно никого беспокоить, так как такие вещи происходят на протяжении всей карьеры футболистов", - приводит слова наставника "канониров" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Арсенал" определился, на кого потратит средства, вырученные с продажи Санчеса и Озила. | soccernews.ru

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