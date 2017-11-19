Венгер: "Озил заслужил овации за игру с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился эмоциями после матча 12-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

"Настойчивость в дерби играет свою роль. У нас она была. Повезло, что Санчес не играл во время международного перерыва, а Ляказетт провёл всего один матч. Озил заслужил овации. Он добавил при игре в защите. Месут не специалист в этом, но может это делать, ведь он умный футболист" - приводит слова Венгера Sky Sports.

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