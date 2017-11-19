Венгер: "Озил заслужил овации за игру с "Тоттенхэмом"

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Венгер: "Озил заслужил овации за игру с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился эмоциями после матча 12-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

"Настойчивость в дерби играет свою роль. У нас она была. Повезло, что Санчес не играл во время международного перерыва, а Ляказетт провёл всего один матч. Озил заслужил овации. Он добавил при игре в защите. Месут не специалист в этом, но может это делать, ведь он умный футболист" - приводит слова Венгера Sky Sports. 

Не пропустите видеообзор матча "Арсенал" - "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

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Команда М О
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2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
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