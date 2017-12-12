Венгер: "Переговоры о продлении контрактов ведутся со всеми игроками, не только с Озилом"



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о ситуации с новым контрактом для полузащитника Месута Озила.

"Переговоры о продлении контракта с Озилом? Они ведутся всегда со всеми игроками. Наша дверь постоянно открыта. Больше я не могу вам ничего сказать", – приводит слова Венгера Tribalfootball.

Напомним, что нынешнее соглашение 29-летнего Озила с "канонирами" истекает летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что хавбек хочет получать зарплату в размере около 20 миллионов евро в год.

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