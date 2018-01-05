Венгер: "Переход Обамеянга в "Арсенал" невозможен"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опроверг информацию об интересе клуба к габонскому нападающему дортмундской "Боруссии" Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

"Переход Обамеянга в "Арсенал" невозможен", - цитирует Венгера Mirror.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб рассматривает кандидатуру Обамеянга в качестве замены Алексиса Санчеса, который наверняка покинет клуб.

В этом сезоне 28-летний Обамеянг провел за "Боруссию" 23 матча и забил 21 гол.

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