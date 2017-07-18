Венгер побил рекорд Алекса Фергюсона

Наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер стал рекордсменом английской Премьер-лиги.

17 июля французский специалист достиг отметки в 7583 дня на посту главного тренера в клубе АПЛ, превзойдя достижение сэра Алекса Фергюсона (7582 дня).

Напомним, что Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года и выиграл с "канонирами" 16 трофеев.

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