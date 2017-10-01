Венгер побил рекорд Фергюсона

Поединок 7-го тура английской Премьер-Лиги стал знаковым для главного тренера "канониров" Арсена Венгера. "Брайтон" стал 45-й командой, против которой противостоял французский специалист в рамках этого турнира.

Таким образом, Венгер побил достижение бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона, который завершил свою карьеру в 2013 году.

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