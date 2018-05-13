Венгер побил рекорд Фергюсона

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер побил рекорд своего легендарного коллеги сэра Алекса Фергюсона.

Так, сегодняшняя победа "канониров" над "Хаддерсфилдом" стала для 68-летнего специалиста дебютной на стадионе "Джон Смитс". Таким образом, француз увеличил количество арен, на которых он побеждал в качестве тренера в АПЛ, до 48. Тогда как Фергюсон вместе со своим "Манчестер Юнайтед" побеждал "только" на 47 стадионах.

Напомним, матч с "Хаддерсфилдом" стал для Венгера последним в "Арсенале". | soccernews.ru