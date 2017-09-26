Венгер подарил Бэрри футболку с номером 633

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Венгер подарил Бэрри футболку с номером 633Наставник "Арсенала" Арсен Венгер вручил полузащитнику "Вест Бромвича" Гарету Бэрри футболку с номером 633 и автографами всех футболистов "Арсенала".

Отметим, что команды встретились в матче 6-го тура чемпионата Англии ("Арсенал" победил со счетом 2:0). Встреча стала для 36-летнего хавбека 633-й в карьере.

Таким образом, полузащитник побил рекорд Райана Гиггза, на счету которого 632 игры в высшем дивизионе Англии. 

На сегодняшний день полузащитник "Вест Бромвича" является единственным футболистом Премьер-лиги, который провел более 500 матчей в турнире. 

 

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