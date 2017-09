Венгер подарил Бэрри футболку с номером 633

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер вручил полузащитнику "Вест Бромвича" Гарету Бэрри футболку с номером 633 и автографами всех футболистов "Арсенала".

Отметим, что команды встретились в матче 6-го тура чемпионата Англии ("Арсенал" победил со счетом 2:0). Встреча стала для 36-летнего хавбека 633-й в карьере.

Таким образом, полузащитник побил рекорд Райана Гиггза, на счету которого 632 игры в высшем дивизионе Англии.

На сегодняшний день полузащитник "Вест Бромвича" является единственным футболистом Премьер-лиги, который провел более 500 матчей в турнире.

Congratulations on your @PremierLeague appearance record, Gareth Barry, from all of us at Arsenal pic.twitter.com/qdU2UVIf5T