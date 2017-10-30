Венгер поддержал Алексиса Санчеса

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказал слова поддержки нападающему своей команды Алексису Санчесу, который стал гораздо реже забивать в этом сезоне.

"Думаю, физически он близок к оптимальной форме. Санчес очень хочет забить и, как и все игроки атаки, немного огорчается, когда не получается. Меня это не беспокоит - Алексис упорно работает, и это скоро принесёт результат. Он и так старается изо всех сил, куда ещё больше? Но его очень плотно опекают, иногда по два соперника, и он всё равно создаёт много голевых моментов. Ему не стоит сильно переживать. Он всегда забивал, так что голы никуда не денутся. В отношении него у меня нет никаких претензий по самоотдаче" - цитирует Венгера Goal.com.

В этом сезоне 28-летний Санчес сыграл за "Арсенал" 9 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи.

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