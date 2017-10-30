Венгер поддержал Алексиса Санчеса

Теги арсенал лондонарсен венгералексис санчес

Венгер поддержал Алексиса Санчеса

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказал слова поддержки нападающему своей команды Алексису Санчесу, который стал гораздо реже забивать в этом сезоне.

"Думаю, физически он близок к оптимальной форме. Санчес очень хочет забить и, как и все игроки атаки, немного огорчается, когда не получается. Меня это не беспокоит - Алексис упорно работает, и это скоро принесёт результат. Он и так старается изо всех сил, куда ещё больше? Но его очень плотно опекают, иногда по два соперника, и он всё равно создаёт много голевых моментов. Ему не стоит сильно переживать. Он всегда забивал, так что голы никуда не денутся. В отношении него у меня нет никаких претензий по самоотдаче" - цитирует Венгера Goal.com.

В этом сезоне 28-летний Санчес сыграл за "Арсенал" 9 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи.

Не пропустите: "Арсенал" готов сделать Санчеса вторым самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
11 Лестер Сити 10 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
13 Хаддерсфилд Таун 10 12
14 Сток Сити 10 11
15 Вест Бромвич Альбион 10 10
16 Вест Хэм Юнайтед 10 9
17 Суонси Сити 10 8
18 Эвертон 10 8
19 Борнмут 10 7
20 Кристал Пэлас 10 4
Полная таблица

топ-5 тегов