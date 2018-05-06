Венгер поделился мнением о будущем "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, каким видит будущее клуба.

"Клуб построил стадион и прошел через самый сложный период за последние десять лет. Я всегда чувствовал, что после 2016 года у клуба стабилизируется финансовая ситуация и мы сможем снова бороться за победу чемпионате.

Но я не мог предсказать, что другие клубы поднимут свой финансовый уровень еще выше. Однако я верю, что "Арсенал" вернется и будет бороться за чемпионство" - приводит слова Венгера Sky Sports.

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