Венгер поделился мнением о голевой засухе Ляказетта

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Венгер поделился мнением о голевой засухе Ляказетта

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал голевую засуху форварда Александра Ляказетта.

"Конечно, отсутствие забитых мячей сказывается на нем, но немного. Я не беспокоюсь по этому поводу. Все циклично, голевая засуха в скором времени сменится забитыми голами. Это немного его расстраивает, но все будет в порядке" - приводят слова Венгера английские СМИ.

Отметим, что Ляказетт не забивал в течении 10 часов нахождения на поле. Всего в этом сезоне форвард отметился 8 голами в 24 матчах.

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