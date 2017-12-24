Венгер поделился мнением о выражении "припаркованный автобус"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер поразмыслил о "припаркованном автобусе".

"Не знаю, что люди имеют в виду, когда говорят "припарковать автобус". Не знаю, кто придумал это выражение, но с футболом это имеет мало общего" - приводит слова Венгера 101greatgoals.

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