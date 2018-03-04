Венгер поделился мнением об игре "Арсенала" в текущем сезоне

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Венгер поделился мнением об игре "Арсенала" в текущем сезоне

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер высказался об игре команды в текущем сезоне.

"В этом сезоне мы выступаем хуже, чем в прошлом, ведь год назад мы выиграли Кубок Англии и набрали 75 очков  Я этого не отрицаю, но мы всё проанализируем в конце чемпионата. Не волнуйтесь, я осознаю реалии. На данный момент мы имеем проигранный финал Кубка Лиги и кучу неудачных матчей в АПЛ.

Это неправда, что я не в состоянии адаптировать тактику команды под разных соперников. Я пытаюсь найти решения, чтобы команда чувствовала себя комфортно и уверенно" - приводит слова Венгера Goal.com.

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