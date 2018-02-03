Венгер поделился мнением об игре новичков команды

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Венгер поделился мнением об игре новичков команды

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер высказался об игре новичков команды.

"Новички? Пока рано делать какие-то выводы. Для начала им нужно привыкнуть к нашему стилю игры. Да, они быстры и умеют обращаться с мячом. То, что я сегодня увидел, меня порадовало" - приводит слова Венгера ВВС.

Напомним, что в зимнее трансферное окно "Арсенал" подписал Генриха Мхитаряна и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Смотрите также обзор матча "Арсенал" - "Эвертон". | http://soccernews.ru

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