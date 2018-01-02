Венгер поделился мыслями о трансферной кампании "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мыслями о трансферной кампании лондонского клуба.

"Пока сложно что-то сказать. Могу лишь подтвердить, что мы работаем над трансферами, но не всё зависит от нас. Для особенного игрока наши двери всегда открыты, также это зависит от травм и от того, сможем ли мы продлить контракты с теми игроками, чьи соглашения истекают в июне. Что касается ситуации с Озилом и Санчесом, то мы пока никого не потеряли, и если это случится, мы взамен подпишем футболистов топ-уровня. "Арсенал" потерял многих больших игроков, но всегда реагировал на это должным образом" - приводит слова французского наставника Daily Mail.

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