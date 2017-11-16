Венгер поделился ожиданиями от дерби с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался в преддверии матча 12-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

"Не думаю, что "Тоттенхэм" является фаворитом лондонского дерби. У нас есть всё, чтобы выиграть этот матч. Разумеется, мы хотим доказать фанатам, что способны побеждать сильные команды. Мы должны сосредоточиться на игре и сохранять спокойствие. Это одна из важных составляющих успеха" - сказал Венгер.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Тоттенхэм" состоится в субботу, 18 ноября, в 15:30 по московскому времени.

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