Венгер поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал предстоящую игру против ЦСКА.

"Мы будем играть против команды, которая очень хорошо выступает в еврокубках. Безусловно, нам необходимо показать игру высшего класса. Российские клубы всегда подготовлены на хорошем техническом уровне. У них большая футбольная история, мы всегда относимся к ним с уважением.

Ценность гола на выезде в еврокубковых играх очень высока, поэтому вы не хотите пропускать мячи на своем поле. На нас сейчас оказывается дополнительное давление, так как мы должны выступить очень хорошо в Лиге Европы, но это неотъемлемая часть нашего футбольного бытия. Мы не витаем в облаках, мы в четвертьфинале и должны идти вперед шаг за шагом" - приводят слова Венгера российские СМИ.

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