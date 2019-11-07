Венгер подтвердил, что может возглавить "Баварию"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что ему действительно поступило предложение стать главным тренером "Баварии".

"Я пока не решил, хочу ли возвращаться к тренерской работе. Это трудно для меня. Я приму решение в ближайшие дни или на следующей неделе", - приводит слова французского специалиста Kicker.

Напомним, что 70-летний Венгер после ухода из "Арсенала" летом 2018 года остаётся безработным.

"Бавария" ищет замену уволенному в воскресенье Нико Ковачу. "Ротен" хотят пригласить временного тренера, а по окончании сезона переманить Томаса Тухеля (ПСЖ) или Эрика тен Хага ("Аякс").

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