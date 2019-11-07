Венгер подтвердил, что может возглавить "Баварию"
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что ему действительно поступило предложение стать главным тренером "Баварии".
"Я пока не решил, хочу ли возвращаться к тренерской работе. Это трудно для меня. Я приму решение в ближайшие дни или на следующей неделе", - приводит слова французского специалиста Kicker.
Напомним, что 70-летний Венгер после ухода из "Арсенала" летом 2018 года остаётся безработным.
"Бавария" ищет замену уволенному в воскресенье Нико Ковачу. "Ротен" хотят пригласить временного тренера, а по окончании сезона переманить Томаса Тухеля (ПСЖ) или Эрика тен Хага ("Аякс").
Не пропустите: Черчесов высказался о возможности поработать в "Баварии". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|2
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|10
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|3
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|18
|4
|Бавария Мюнхен
|10
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|Фрайбург
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|6
|Шальке
|10
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Вольфсбург
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|Фортуна Дюссельдорф
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|Унион Берлин
|10
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|Майнц 05
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|Аугсбург
|10
|7
|17
|Кельн
|10
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|Падерборн
|10
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