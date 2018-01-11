Венгер подтвердил переход Коклена в "Валенсию"

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Венгер подтвердил переход Коклена в "Валенсию"Главный тренер "Арсенала"  Арсен Венгер подтвердил информацию о том, что полузащитник Франсис Коклен в ближайшее время станет игроком "Валенсии".

"Коклен отправится в "Валенсию". В этом сезоне он сыграл мало матчей за нас. У него появилась возможность сменить команду, и я дал ему зеленый свет", - отметил наставник.

Коклен играет за "Арсенал" с 2008 года. На его счету 160 матчей за "канониров".

Читайте: Коклен согласовал контракт с "Валенсией"  | soccernews.ru

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